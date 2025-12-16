Mann starrt junge Frau in S-Bahn an - Dann wird's richtig widerlich
Düsseldorf/Neuss - In einer S-Bahn von Düsseldorf nach Bergisch Gladbach ist eine junge Frau (19) von einem Mann sexuell belästigt worden. Die Polizei fahndet nach dem bislang Unbekannten und bittet um Hinweise.
Nach Angaben eines Sprechers war die 19-Jährige am Montagmittag am Düsseldorfer Hauptbahnhof in die S-Bahn der Linie 11 Richtung Bergisch Gladbach gestiegen, als sich ein Mann auf den Platz gegenüber der jungen Frau setzte.
Dieser sei ebenfalls am Hauptbahnhof in die Bahn gestiegen und begann nun damit, die junge Neusserin auffällig anzustarren.
Als die S-Bahn dann gegen 13.30 Uhr die Haltestelle Rheinpark-Center in Neuss erreicht hatte, zog der Fremde plötzlich vor den Augen der 19-Jährigen seine Hose runter und begann, sich an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren.
Die Neusserin stand angesichts der widerlichen Aktion auf und ging, ehe sie schließlich auch die Polizei einschaltete.
Polizei veröffentlicht detaillierte Täterbeschreibung und bittet um Hinweise
Die Beamten sind nun auf der Suche nach dem bislang unbekannten Unruhestifter, zu dem eine ausführliche Beschreibung vorliegt:
- circa 25 bis 35 Jahre alt
- etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß
- südländisches Erscheinungsbild
- schwarze Haare
- Vollbart
- braune Augen
- trug zum Tatzeitpunkt eine grüne Kappe, eine schwarze Winterjacke der Marke Review, eine graue Sweatshirtjacke mit Kapuze, ein schwarzes T-Shirt mit weißem Aufdruck, eine schwarze Stoffhose, weiße Socken und schwarze Schuhe
Hinweise nehmen die Neusser Ermittler unter der Telefonnummer 02131/3000 oder per E-Mail an [email protected] entgegen.
Titelfoto: 123RF/nikkimeel