Mann starrt junge Frau in S-Bahn an - Dann wird's richtig widerlich

Düsseldorf/Neuss - In einer S-Bahn von Düsseldorf nach Bergisch Gladbach ist eine junge Frau (19) von einem Mann sexuell belästigt worden. Die Polizei fahndet nach dem bislang Unbekannten und bittet um Hinweise.

Der Mann hatte sich zu der 19-Jährigen gesetzt und nach einigen Stopps seine Hose heruntergezogen. (Symbolfoto) © 123RF/nikkimeel

Nach Angaben eines Sprechers war die 19-Jährige am Montagmittag am Düsseldorfer Hauptbahnhof in die S-Bahn der Linie 11 Richtung Bergisch Gladbach gestiegen, als sich ein Mann auf den Platz gegenüber der jungen Frau setzte.

Dieser sei ebenfalls am Hauptbahnhof in die Bahn gestiegen und begann nun damit, die junge Neusserin auffällig anzustarren.

Als die S-Bahn dann gegen 13.30 Uhr die Haltestelle Rheinpark-Center in Neuss erreicht hatte, zog der Fremde plötzlich vor den Augen der 19-Jährigen seine Hose runter und begann, sich an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren.

Die Neusserin stand angesichts der widerlichen Aktion auf und ging, ehe sie schließlich auch die Polizei einschaltete.