Erschreckender Vorfall: Joggerin angefallen und sexuell belästigt
Griesheim - Erschreckender Vorfall in Griesheim: Eine 29 Jahre alte Joggerin ist am ersten Weihnachtsfeiertag von einem Mann sexuell belästigt worden.
Wie die Polizei am Freitagmittag mitteilte, war die Frau gegen 17.30 Uhr unterwegs, als sie in der Feldgemarkung in der Nähe des Böllenhofs nach ersten Erkenntnissen erst von hinten festgehalten und danach auf unsittliche Art berührt wurde.
Mit heftiger Gegenwehr konnte sich die 29-Jährige glücklicherweise selbst befreien und flüchten.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem bislang noch unbekannten Täter.
Dieser kann wie folgt beschrieben werden:
- circa 20 bis 30 Jahre alt
- zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß
- schlanke Statur
- sprach Englisch
- trug graue Arbeiterjacke, schwarze Mütze und Handschuhe
Die Kriminalpolizei Darmstadt bittet um Hinweise zu der Tat oder Identität des Mannes. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 061519690 zu melden. Alternativ können diese sich auch an jede andere Dienststelle wenden.
