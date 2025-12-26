Erschreckender Vorfall: Joggerin angefallen und sexuell belästigt

Griesheim - Erschreckender Vorfall in Griesheim: Eine 29 Jahre alte Joggerin ist am ersten Weihnachtsfeiertag von einem Mann sexuell belästigt worden.

Die 29-Jährige konnte sich befreien und flüchten. (Symbolbild) © 123RF/wirestock

Wie die Polizei am Freitagmittag mitteilte, war die Frau gegen 17.30 Uhr unterwegs, als sie in der Feldgemarkung in der Nähe des Böllenhofs nach ersten Erkenntnissen erst von hinten festgehalten und danach auf unsittliche Art berührt wurde.

Mit heftiger Gegenwehr konnte sich die 29-Jährige glücklicherweise selbst befreien und flüchten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem bislang noch unbekannten Täter.

Dieser kann wie folgt beschrieben werden: