Erst Flucht, dann JVA: Festbesucher widersetzt sich Kontrolle

Hettstedt - Ein Mann aus Klostermansfeld ist am Freitag nach dem Besuch des Kupferfestes in Hettstedt ( Landkreis Mansfeld-Südharz ) ins Gefängnis gekommen.

Die Einsatzkräfte der Polizei zögerten nicht lange und nahmen den Mann fest. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Zuvor wollte ihn eine Polizeistreife gegen 21 Uhr routinemäßig kontrollieren. Doch darauf hatte der 40-jährige Mann keine Lust.

Sofort ergriff er die Flucht und rannte davon. Die Beamten waren jedoch schneller und konnten ihn stoppen, teilte die Polizeiinspektion Halle mit.

Es stellte sich heraus, dass der Festbesucher allen Grund hatte, den Ordnungshütern aus dem Weg zu gehen.

Denn beim Abgleichen der Personalien kam heraus, dass gegen den 40-Jährigen gleich zwei Haftbefehle vorlagen.