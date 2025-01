Erst geklaut, dann gegrabscht: 26-Jähriger ruft mehrfach Polizei auf den Plan!

Oschersleben - Im Landkreis Börde musste die Polizei am Dienstag wegen eines 26-Jährigen mehrfach verständigt werden.

Gegen den 26-jährigen Täter wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. (Symbolbild) © dpa/Rene Ruprecht

Zunächst soll der junge Mann nach Angaben der Polizei Börde am Nachmittag gegen 15.13 Uhr in einer Tankstelle in der Anderslebener Straße mehrere Lebensmittel geklaut haben. Aufmerksame Kunden konnten den dreisten Dieb aufhalten.

Die verständigten Polizeibeamten nahmen den Langfinger mit auf das Revier, um seine Identität festzustellen. Danach wurde er wieder entlassen.

Ein paar Stunden später fiel der Straftäter erneut negativ auf. Ein Anruf einer 56-jährigen Frau, die sich in der Anderslebener Straße auf dem Parkplatz eines angrenzenden Baumarktes aufhielt, sorgte dafür, dass die Beamten erneut anrücken mussten.