Erst gerettet, dann frech: Notfall endet auf Polizeiwache

Rosenheim - Erst die Rettung, dann der Rauswurf: Ein medizinischer Notfall im Rosenheimer Salingarten hat ein unschönes Nachspiel auf der Polizeidienststelle gehabt.

Die Beamten bekamen unerwarteten Besuch auf der Dienststelle. Am Ende mussten sie dem ungebetenen Gast den Ausgang zeigen. © 123RF/michaeljayfoto

Passanten hatten die Polizei verständigt, weil eine bewusstlose Person im Park lag.

Ein alarmierter Notarzt stellte fest, dass der 38-jährige Rosenheimer mutmaßlich Betäubungsmittel konsumiert hatte.

Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Krankenhaus transportiert, wie die Polizei schilderte.

Die Hilfsbereitschaft der Behörden hielt der Mann jedoch offenbar für selbstverständlich. Kurz vor Mitternacht tauchte der 38-Jährige nach erfolgreicher medizinischer Entlassung bei der Rosenheimer Polizeiinspektion auf.

Dort forderte er von den Beamten, nach Hause gefahren zu werden. Da zudem sein Mobiltelefon entladen war, verlangte er vehement, dass ihm Strom zum Aufladen bereitgestellt werde.