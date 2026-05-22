Grausiger Fund auf Koppel: Pferd tot – Ohr abgetrennt
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Neustadt (Dosse) - Ein erschreckender Fund hat am Donnerstagmorgen in Neustadt (Dosse) für Bestürzung gesorgt: Auf einer Pferdekoppel wurde ein totes Pferd entdeckt.
Wie genau das Tier ums Leben kam, ist bislang noch unklar. Besonders verstörend: Offenbar wurde dem bereits toten Tier ein Ohr abgetrennt.
Die Kriminalpolizei in Brandenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Raum steht ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Hinweise auf mögliche Täter oder den genauen Tathergang gibt es bis jetzt nicht.
Für den Eigentümer des Tieres bedeutet der Vorfall auch einen erheblichen finanziellen Schaden. Dieser wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.
Titelfoto: Uwe Anspach/dpa