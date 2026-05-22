Riskantes Überholmanöver auf B89 gehts schief

B89 Abzweig B4 Neustadt/Coburg - Auf der B89 zwischen dem Abzweig zur B4 bei Neustadt bei Coburg und Rottmar ist es am Donnerstagmorgen zu einem gefährlichen Überholmanöver gekommen.

Bei einem riskanten Überholmanöver auf der B89 prallten die Außenspiegel zweier Fahrzeuge zusammen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Gegen 7.45 Uhr wollte eine 19-jährige Autofahrerin laut Erkenntnissen der Polizei einen vorausfahrenden Lkw überholen. Dabei unterschätzte sie offenbar die Entfernung des Gegenverkehrs.

Nach bisherigen Informationen berührten sich während des Überholvorgangs die Außenspiegel ihres Autos und eines entgegenkommenden Fahrzeugs auf Höhe des Lkw.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Beteiligten informierten anschließend die Polizei, die den Unfall aufnahm.

Da es sich möglicherweise um eine Verkehrsstraftat handelt, wurde gegen die 19-Jährige ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.