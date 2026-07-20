Erst gestürzt, dann randaliert: Betrunkener Radfahrer sorgt für Einsatz

Steinach (Landkreis Sonneberg) - Ein stark alkoholisierter Radfahrer hat am Samstagabend in Steinach für einen Polizeieinsatz gesorgt.

Ein alkoholisierter Radfahrer griff nach einer Polizeikontrolle in Steinach die Einsatzkräfte an. (Symbolbild) © 123RF/askoldsb

Zunächst war der 59-Jährige laut Informationen der Polizei gemeldet worden, nachdem er gestürzt war und wegen seiner Alkoholisierung nicht mehr selbst aufstehen konnte.

Als Polizeibeamte den Mann gegen 20.30 Uhr erneut antrafen, saß er bereits wieder auf seinem Fahrrad.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Als die Beamten ihm die Anzeige und die notwendige Blutentnahme erklärten, wurde der Mann aggressiv. Er leistete Widerstand und griff die Einsatzkräfte an.