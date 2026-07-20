Mitarbeiter tot in Uniklinik Halle gefunden: Das ist bislang bekannt

Halle (Saale) - Die Polizei musste am Wochenende zum Universitätsklinikum Halle anrücken.

Im Universitätsklinikum Halle wurde ein toter Mitarbeiter gefunden. © Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Wie TAG24 von Polizeisprecherin Antje Hoppen erfuhr, wurde ein Klinik-Mitarbeiter am Samstagvormittag tot aufgefunden.

Nach ersten Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Ein Todesursachen-Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, um die genauen Umstände des Todesfalls zu klären.

Laut Informationen der Mitteldeutschen Zeitung soll der Mann im Bereich der Forschungslabore des Uniklinikums aufgefunden worden sein.