Mitarbeiter tot in Uniklinik Halle gefunden: Das ist bislang bekannt
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Halle (Saale) - Die Polizei musste am Wochenende zum Universitätsklinikum Halle anrücken.
Wie TAG24 von Polizeisprecherin Antje Hoppen erfuhr, wurde ein Klinik-Mitarbeiter am Samstagvormittag tot aufgefunden.
Nach ersten Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Ein Todesursachen-Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, um die genauen Umstände des Todesfalls zu klären.
Laut Informationen der Mitteldeutschen Zeitung soll der Mann im Bereich der Forschungslabore des Uniklinikums aufgefunden worden sein.
Die Beamten begannen bereits am Samstag mit den Ermittlungen vor Ort und sammelten unter anderem Spuren. Das Polizeirevier Halle hat den Fall übernommen.
Titelfoto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa