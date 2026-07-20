Wohnmobil-Kontrolle an A4: So viele Verstöße stellte die Polizei fest

Lichtenau/Chemnitz - Ferienzeit ist Urlaubszeit und viele sind jetzt auch mit dem Wohnmobil oder Camper unterwegs. Nicht alle Fahrzeuge sind dabei mängelfrei. Die Polizei führte deshalb zum Start ins dritte Ferienwochenende eine große Kontrolle in einem Gewerbegebiet an der Anschlussstelle Chemnitz -Ost in Lichtenau an der A4 durch.

Die Polizei begleitete am Freitag Wohnmobile und Anhänger für eine Kontrolle von der A4. Bei der Überprüfung wurden die Fahrzeuge auch gewogen. © Bildmontage: Polizei Chemnitz

Die Beamten lotsten am vergangenen Freitag Wohnmobile, Wohnanhänger sowie Kleintransporter von der Autobahn zur Kontrollstelle.

Das Hauptaugenmerk lag dabei vor allem auf dem technischen Zustand und der Beladung, weshalb die Fahrzeuge vor Ort auch gewogen wurden.

In der Bilanz stellte die Polizei insgesamt 26 Ordnungswidrigkeiten fest, die auch Anzeigen zur Folge hatte. Vierzehn lagen dabei im Verwarngeldbereich. Dreizehnmal wurden aber auch Überladungen festgestellt.

"Die höchste Überladung bei einem Anhänger waren 210 Kilogramm und bei einem Wohnmobil 260 Kilogramm", berichtet ein Sprecher der Chemnitzer Polizei. Bei drei Kontrollen wurden zudem ungenügende Ladungssicherungen festgestellt. In drei Fällen waren überdies die Hauptuntersuchungen überfällig.