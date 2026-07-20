Vorfall an Bushaltestelle: Mann packt 13-Jährigen an Kette und umarmt ihn – Polizei sucht Helfer

Nürnberg - In Nürnberg hat ein 55-Jähriger ein 13 Jahre altes Kind an einer Bushaltestelle verletzt. Ein Zeuge schritt ein – und verschwand kurz darauf spurlos.

Die Polizei ermittelt gegen den 55-Jährigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. (Symbolfoto) © Daniel Vogl/dpa

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall bereits am vergangenen Dienstag (14. Juli) im Nürnberger Westen.

Laut ersten Erkenntnissen stand der 13-jährige griechische Staatsbürger zusammen mit Freunden um etwa 20.30 Uhr an einer Bushaltestelle in der Von-der-Tann-Straße in Richtung Maximilianstraße.

"Unvermittelt trat ein 55-jähriger Mann (mit deutscher und estnischer Staatsbürgerschaft) an den Jungen heran und zog den Jungen längere Zeit an seiner Halskette und umarmte ihn", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Montag mit.

Und weiter: "Ein bislang unbekannter Zeuge kam dem Jungen zu Hilfe und entfernte sich allerdings vor dem Eintreffen der Polizei."

Genau nach diesem Mann suchen die Beamten nun, um bei den Untersuchungen mehr Informationen zu erhalten. Im Raum steht eine mögliche gefährliche Körperverletzung.