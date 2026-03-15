Erst Notfall, dann Attacke: Sanitäterinnen von Patientin angegriffen
Delmenhorst - Schockierende Angriffe in Niedersachsen: Am späten Samstagabend wurden mehrere Rettungssanitäter bei zwei verschiedenen Einsätzen in Delmenhorst attackiert und verletzt.
Zunächst wurden gegen 22 Uhr Sanitäterinnen zu einem medizinischen Notfall vor einer Gaststätte im Hasporter Damm gerufen. Doch statt Hilfe anzunehmen, griff die Patientin plötzlich die Einsatzkräfte an! Nach ersten Informationen begann die 22-jährige Frau aus Delmenhorst unmittelbar nach Beginn der Behandlung, die beiden Rettungssanitäterinnen massiv zu attackieren.
Dabei habe sie nach den Helferinnen getreten, teilte die Polizei mit. Zudem soll die junge Frau die beiden angespuckt haben. Bei dem Angriff wurden die 19-jährige und die 27-jährige Sanitäterin leicht verletzt. Für eine der beiden endete der Einsatz sogar vorzeitig. Sie war nach der Attacke nicht mehr dienstfähig.
Die Situation spitzte sich weiter zu, sodass die Polizei zur Unterstützung gerufen werden musste. Doch auch gegenüber den Beamten zeigte sich die Beschuldigte aggressiv. Sie schubste einen Polizisten, beleidigte die Einsatzkräfte fortlaufend und versuchte mehrfach, nach ihnen zu treten.
Im Gegensatz zu den Sanitäterinnen blieben die Polizeibeamten unverletzt. Warum die Frau derart ausrastete, ist derzeit noch unklar.
Weiterer Sanitäter bei Einsatz in Delmenhorst vor Gaststätte verletzt
Doch fast zeitgleich ereignete sich ebenfalls in Delmenhorst vor einer anderen Gaststätte in der Bremer Straße ein ähnlicher Vorfall.
Dort habe es zunächst körperliche Übergriffe bei Feierlichkeiten gegeben. Während der medizinischen Behandlung eines Verletzten durch den Rettungsdienst wurde einem 27-jährigen Sanitäter unvermittelt von einem 46-jährigen Delmenhorster von hinten mit der Faust ins Gesicht geschlagen.
Der Sanitäter wurde dadurch leicht verletzt und konnte seinen Dienst danach ebenfalls nicht mehr fortsetzen. Die Ermittlungen laufen. Die Polizei Delmenhorst bittet deshalb Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa