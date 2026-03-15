Erst Notfall, dann Attacke: Sanitäterinnen von Patientin angegriffen

Delmenhorst - Schockierende Angriffe in Niedersachsen : Am späten Samstagabend wurden mehrere Rettungssanitäter bei zwei verschiedenen Einsätzen in Delmenhorst attackiert und verletzt.

Mehrere Rettungssanitäter wurden in Delmenhorst angegriffen und verletzt. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Zunächst wurden gegen 22 Uhr Sanitäterinnen zu einem medizinischen Notfall vor einer Gaststätte im Hasporter Damm gerufen. Doch statt Hilfe anzunehmen, griff die Patientin plötzlich die Einsatzkräfte an! Nach ersten Informationen begann die 22-jährige Frau aus Delmenhorst unmittelbar nach Beginn der Behandlung, die beiden Rettungssanitäterinnen massiv zu attackieren.

Dabei habe sie nach den Helferinnen getreten, teilte die Polizei mit. Zudem soll die junge Frau die beiden angespuckt haben. Bei dem Angriff wurden die 19-jährige und die 27-jährige Sanitäterin leicht verletzt. Für eine der beiden endete der Einsatz sogar vorzeitig. Sie war nach der Attacke nicht mehr dienstfähig.

Die Situation spitzte sich weiter zu, sodass die Polizei zur Unterstützung gerufen werden musste. Doch auch gegenüber den Beamten zeigte sich die Beschuldigte aggressiv. Sie schubste einen Polizisten, beleidigte die Einsatzkräfte fortlaufend und versuchte mehrfach, nach ihnen zu treten.

Im Gegensatz zu den Sanitäterinnen blieben die Polizeibeamten unverletzt. Warum die Frau derart ausrastete, ist derzeit noch unklar.