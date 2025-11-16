Erst Randale, dann Klinik: Mann attackiert Bratwurststand und verletzt vier Polizisten

Nürnberg - Am Freitagabend gegen 19.30 Uhr haben Beamte in der Nürnberger Fußgängerzone am Ludwigsplatz einen psychisch auffälligen Mann festgenommen.

Der Festgenommene war kein Unbekannter: Bereits in der Nacht auf Freitag verletzte er Polizeibeamte bei einer Kontrolle. (Symbolfoto) © 123RF/liudmilachernetska

Der Mann leistete massiven Widerstand. Am Ende wurden bei dem Einsatz vier Polizisten verletzt.

Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, war der 29-jährige Deutsche zuvor in der Innenstadt aufgefallen und hatte unter anderem seine Jacke und seine Geldbörse in einen Bratwurststand geworfen.

Als eine Streife ihn ansprach, schlug er nach einem Beamten. Mehrere Kräfte waren nötig, um dem Mann Herr zu werden und ihm Handfesseln anlegen zu können.



"Einer 30-jährigen Polizeibeamtin biss der Mann während der Festnahme in den Finger", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.

"Auch in den Diensträumen der Polizeiinspektion beruhigte sich der Tatverdächtige nicht mehr." Wie die Polizei feststellte, war der 29-Jährige bereits in der Nacht auf Freitag bei einer Kontrolle auffällig geworden. Schon dabei wurden mehrere Beamte leicht verletzt.