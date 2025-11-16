Flucht mit geklauten Kennzeichen führt zu Stromausfall

Gotha - In Gotha ist am Freitagabend ein 23-Jähriger vor der Polizei geflüchtet. Der Vorfall hatte weitreichende Folgen.

Für die Anwohner der Emminghausstraße ging am Freitagabend zeitweise das Licht aus. (Symbolfoto) © Jessica Lichetzki/dpa

Die Polizei wollten den Peugeot-Fahrer gegen 19.03 Uhr in der Kreuzstraße für eine Verkehrskontrolle stoppen.

Der junge Mann hatte jedoch andere Pläne: Er drückte mächtig aufs Gaspedal und versuchte zu flüchten. Sein Versuch abzuhauen scheiterte allerdings nur wenige Straßen weiter.

Wie die Beamten am Sonntag erklärten, verlor der 23-Jährige in der Emminghausstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte gegen einen Stromverteilerkasten.

Der Unfallverursacher setzte danach seine Flucht zu Fuß fort, wurde aber schnell von den Polizisten gestellt. In der Folge stellte sich heraus, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss stand und keinen Führerschein hatte. Außerdem war der Peugeot nicht zugelassen, und die am Auto angebrachten Nummernschildern waren gestohlen.