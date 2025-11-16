Während der Fahrt: Motorradfahrer wirft Stein auf Rettungswagen
Von Christine Bähr
Wipperfürth - Ein Motorradfahrer hat auf der L302 bei Wipperfürth (Oberbergischer Kreis) einen Stein auf einen fahrenden Rettungswagen geworfen.
Dabei sei die Frontscheibe des Autos zersplittert, teilte die Polizei des Oberbergischen Kreises am Sonntag mit.
Die beiden Insassen seien bei dem Vorfall, der sich am am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr zugetragen hatte, unverletzt geblieben.
Die 49-jährige Fahrerin des Wagens und ihr 42-jähriger Beifahrer seien dem Unbekannten ohne Martinshorn und Blaulicht entgegengekommen.
Als er an dem Rettungswagen vorbeigefahren sei, habe der unbekannte Motorradfahrer den Stein in dessen Richtung geworfen.
Polizei bittet Zeugen um Mithilfe
Nun bittet die Polizei um Hinweise zu dem Mann, der auf einem blauen Sportmotorrad unterwegs war und eine dunkle Lederkombi trug.
Zeugen können sich unter der Rufnummer 02261/8199-0 oder per E-Mail an [email protected] an die Ermittler wenden.
