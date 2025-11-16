Während der Fahrt: Motorradfahrer wirft Stein auf Rettungswagen

Wipperfürth - Ein Motorradfahrer hat auf der L302 bei Wipperfürth (Oberbergischer Kreis) einen Stein auf einen fahrenden Rettungswagen geworfen.

Die Frontscheibe des Rettungswagen wurde durch die Aktion beschädigt. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Dabei sei die Frontscheibe des Autos zersplittert, teilte die Polizei des Oberbergischen Kreises am Sonntag mit.

Die beiden Insassen seien bei dem Vorfall, der sich am am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr zugetragen hatte, unverletzt geblieben.

Die 49-jährige Fahrerin des Wagens und ihr 42-jähriger Beifahrer seien dem Unbekannten ohne Martinshorn und Blaulicht entgegengekommen.

Als er an dem Rettungswagen vorbeigefahren sei, habe der unbekannte Motorradfahrer den Stein in dessen Richtung geworfen.