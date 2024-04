Erste-Hilfe-Material in Kirche angezündet

Roßwein - Wie kommt man nur auf solche Ideen? In Mittelsachsen haben Unbekannte in einer Kirche ein Feuer angezündet.

In Roßwein hat es in der Kirche gebrannt. (Symbolbild) © 123RF/kelifamily

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, passierte der Vorfall bereits am 6. April zwischen 13.30 Uhr und 19 Uhr. In der Zeit fand in der Kirche von Roßwein der Veranstaltungstag "Sachsendreier" statt.

Die Täter bedienten sich am Erste-Hilfe-Kasten und nahmen Verbandsmaterial heraus. Anschließend zündeten sie dieses auf einem Tisch an. An dem Tisch entstand glücklicherweise kein Schaden.

"Zudem schütteten die Täter ein Getränk in eine Spendenbox. Aufgrund der Neuanschaffung des zerstörten Materials entstand ein Schaden von etwa 20 Euro", so ein Sprecher der Chemnitzer Polizei.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Besonders Besucher der Kirche, die am 6. April vor Ort waren, werden gebeten, sich zu melden, falls sie Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten.