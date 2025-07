14.07.2025 15:42 1.008 Erzgebirge: Polizei ermittelt nach möglicher Vergewaltigung in Waldstück

In einem Waldstück in Oelsnitz (Erzgebirge) soll eine Frau am Sonntagabend begrapscht und möglicherweise vergewaltigt worden sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Von Julian Winkler

Oelsnitz/Erzgebirge - Eine Frau soll in einem Waldstück in Oelsnitz (Erzgebirge) von zwei Männern verfolgt und begrapscht worden sein. Die Polizei schließt auch eine Vergewaltigung nicht aus. Nun läuft die Suche nach den Tätern. Alles in Kürze Frau in Oelsnitz von zwei Männern verfolgt und begrapscht.

Polizei schließt Vergewaltigung nicht aus.

Täter sind kräftig, sprechen sächsisch und haben dunkle Haare.

Zeugen gesucht für Ermittlungen.

Hinweise unter 0371/3873448 möglich. Mehr anzeigen Die Polizei ermittelt nach einer möglichen Vergewaltigung in Oelsnitz (Erzgebirge). (Symbolbild) © 123RF/angelarohde Die Frau war laut Polizei am späten Sonntagabend in einem Waldstück zwischen der Deutschlandschachtstraße und der Friedhofstraße, in der Nähe des "Glück-Auf-Turms", unterwegs. Gegenüber den Beamten gab sie an, auf dem Aussichtsturm gewesen zu sein. "Gegen 22.20 Uhr lief sie wieder runter und wurde von zwei unbekannten Männern auf einem Waldweg verfolgt", berichtet ein Polizeisprecher. Anschließend soll einer der beiden Männer sexuelle Handlungen an der Frau vorgenommen haben, die laut Polizei "keineswegs einvernehmlich waren". Polizeimeldungen Nach Bombendrohung gegen Schule im Erzgebirge: Verdächtiger ermittelt Polizeimeldungen Skurrile Szenen: Dieb versteckt sich in Altkleider-Container, Zeuge hält Klappe zu Glücklicherweise gelang ihr die Flucht. Gegen 23.15 Uhr alarmierte sie einen Bekannten, der sie ins Krankenhaus fuhr. So wurden die Täter beschrieben:

kräftige Staturen

sprachen Deutsch mit sächsischem Dialekt

einer der Täter hatte dunkle, längere Haare, die an den Seiten kurz waren Konkretere Personenbeschreibungen liegen der Polizei bislang nicht vor. Polizei sucht Zeugen: Wer hat am "Glück-Auf-Turm" etwas beobachtet? Die Ermittlungen führt derzeit das Fachkommissariat für Sexualstraftaten der Chemnitzer Kriminalpolizei. Zudem werden Zeugen gesucht. Wer hat am Sonntagabend in der Nähe des "Glück-Auf-Turms" oder auf den Wald- und Wanderparkplätzen etwas beobachtet? Wem sind die beiden Männer aufgefallen? Wer kann Angaben zu den Tätern machen?



Hinweise nimmt die Chemnitzer Kripo unter der Nummer 0371/3873448 entgegen.

Titelfoto: 123RF/angelarohde