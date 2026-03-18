Eskalation auf Friedhofsparkplatz: 21-Jähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Weiden in der Oberpfalz - Auf dem Parkplatz eines Waldfriedhofs geraten am 26. Februar nachts zwei Gruppen aneinander. Am Ende gibt es einen Schwerverletzten. Nun sucht die Polizei nach einem wichtigen Zeugen : dem Fahrer eines Geländewagens.

Die Polizei sucht einen wichtigen Zeugen. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa (Symbolfoto)

Bei dem Streit zwischen zwei Gruppen wurde ein 21-Jähriger in der Oberpfalz gegen 21.45 Uhr von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Ein 19-Jähriger stehe im Verdacht, den Wagen gefahren zu haben, teilte die Polizei mit.

Demnach brach bereits Ende Februar auf dem Parkplatz eines Waldfriedhofs in Weiden eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen aus – die Hintergründe blieben unklar.

Einem Polizeisprecher zufolge waren insgesamt etwa zehn Männer und Frauen beteiligt.

Der 21-Jährige kam nach einer Erstversorgung ins Krankenhaus. Er war laut dem Sprecher zunächst nicht vernehmungsfähig.

Die Kriminalpolizei ermittelt und sicherte Spuren am Tatort. Die Ermittler bitten Zeugen um Hinweise. Besonders gesucht wird der Fahrer eines Geländewagens, der die Straße kurz vor dem Vorfall stadteinwärts befuhr und wichtige Beobachtungen gemacht haben könnte.