Eskalation vor Imbiss: Mann greift nach Polizeiwaffe

Berlin - Ein 20-Jähriger hat Sonntagabend in Grünau im Bezirk Treptow-Köpenick bei seiner Festnahme nach der Dienstwaffe eines Polizisten gegriffen! Nur durch den Einsatz eines Tasers konnte Schlimmeres verhindert werden.

Mit einem Distanz-Elektroimpulsgerät (DEIG), auch Taser genannt, konnten die Beamten den Angreifer stoppen. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Gegen 21.20 Uhr waren Einsatzkräfte zu einem Imbiss an der Wassersportallee gerufen worden. Zeugen berichteten von Streit und Bedrohungen. Als die Polizei eintraf, flüchteten zwei Männer – doch einer von ihnen wurde geschnappt.

Der 20-Jährige schlug mit Fäusten und Ellenbogen um sich, ging selbst am Boden liegend weiter auf die Beamten los. Plötzlich griff der junge Mann nach der Dienstwaffe eines Polizisten!

Die Einsatzkräfte reagierten blitzschnell, setzten den Taser ein und verhinderten so, dass der Angreifer die Waffe an sich reißen konnte. Trotzdem trat der Mann weiter gezielt nach den Beamten.

Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten zudem ein verbotenes Messer. Der 20-Jährige erlitt bei dem Einsatz eine Platzwunde und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Dort wurde auch eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde er wieder entlassen.