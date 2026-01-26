Eskalation wegen fehlendem Ticket: Zugbegleiter und Fahrgast prügeln aufeinander ein

Halle (Saale) - Am Sonntagnachmittag eskalierte am Tunnelbahnhof Halle-Neustadt ( Sachsen-Anhalt ) ein Streit zwischen einem Zugbegleiter und einem Fahrgast. Beide Personen wurden verletzt. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei musste dazwischengehen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie am Montagnachmittag ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte, wurde der Einsatz gegen 16.53 Uhr gemeldet.

Nach ersten Erkenntnissen sollte ein 38-jähriger Fahrgast aus Kamerun seinen Fahrschein zeigen. Er weigerte sich und es kam zu einer Prügelei mit dem 58-jährigen Zugbegleiter. So erzählten es Zeugen.

Beide wurden verletzt. Der Zugbegleiter wurde durch einen Schlag im Gesicht getroffen, stürzte zu Boden und schlug dabei so heftig mit dem Hinterkopf auf, dass er kurz das Bewusstsein verlor. An seinem Kopf und im Gesicht hatte er weitere Verletzungen.

Der Fahrgast erlitt eine Rippenprellung.