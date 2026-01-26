Spaziergänger findet mögliche Menschenknochen an Promenade

Passau - Einen möglicherweise grausamen Fund machte am Sonntagnachmittag ein Spaziergänger im niederbayerischen Passau.

Nach einem möglichen Fund von Leichenteilen am Sonntag wurde am Montag das Skelett geborgen und in die Rechtsmedizin gebracht. (Symbolbild) © 123rf/Udo Herrmann

Laut Angaben der Polizei entdeckte der Passant mutmaßlich menschliche Überreste.

Er fand die Teile eines menschlichen Skeletts an der Innpromenade und alarmierte daraufhin die Ermittler.

"Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau die Ermittlungen zur Identifikation und den Todesumständen übernommen", teilte das Präsidium in Niederbayern mit.

"Im Laufe des heutigen Tages wurde das Skelett geborgen", hieß es in der Meldung vom Montag weiter.