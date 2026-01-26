Übergriff im Partyzug: Aggressiver Mann will nicht von Frau ablassen

Rosenheim - In einem Partyzug von Kitzbühel Richtung Ingolstadt soll ein Mann eine 34-jährige Frau sexuell belästigt haben.

In Rosenheim nahm die Bundespolizei den Mann in Empfang. (Symbolbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Auf Höhe Kiefersfelden (Landkreis Rosenheim) soll er auf einer Tanzfläche in dem Zug die Frau belästigt und entsprechend berührt haben, wie die Polizei mitteilte. Der verantwortliche Organisator des Sonderzugs sei am Samstag auch an Bord gewesen und habe die Polizei alarmiert. Mehrere Partygäste hätten ihn auf den Vorfall aufmerksam gemacht, hieß es.

Die 34-Jährige forderte den Mann demnach auf, aufzuhören. Den Angaben zufolge habe der Beschuldigte aufbrausend und aggressiv reagiert.

Bei dem Halt am Bahnhof Rosenheim erwartete ihn demzufolge bereits die Bundespolizei. Er habe angegeben, sich nicht an den Vorfall erinnern zu können. Ein Atemalkoholtest habe etwa 1,6 Promille ergeben, sagte ein Polizeisprecher.

Nachdem die Bundespolizisten Zeugenaussagen aufgenommen hatten, durfte der Sonderzug laut Polizeiangaben weiterfahren - ohne den Beschuldigten.