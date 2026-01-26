Mann überschlägt sich mit Auto: Als Polizei eintrifft, ist er verschwunden

Goslar - Nachdem ein Jäger (72) am Samstagvormittag auf einem Forstweg ein überschlagenes Auto entdeckte, alarmierte er sofort die Polizei. Die Beamten fanden am Unfallort Blutspuren.

Gegen den 45-Jährigen wurden weitere Ermittlungen eingeleitet. © Polizeiinspektion Goslar

Laut der Polizei konnte durch das Nummernschild die Adresse des vermeintlichen Fahrers herausgefunden werden, sodass die Beamten den 45-Jährigen ausfindig machen und ihm einen Besuch abstatten konnten.

Bei der Ankunft stellte die Polizei fest, dass der Fahrer alkoholisiert war. Die vorgefundenen Blutspuren stammten von leichten Verletzungen, die der Mann erlitten hatte. Bei der Befragung gab er an, dass ihm sein Auto am vorherigen Tag gestohlen worden sei. Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft versuchten die Beamten weiter aufzuklären, was passiert war.

Dabei wehrte sich der Fahrer vehement und verletzte einen Polizisten so stark, dass dieser bis auf Weiteres dienstunfähig ist. Nach Eintreffen von weiteren Einsatzkräften konnten der Mann beruhigt werden.