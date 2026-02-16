Essen auf Herd vergessen: Rentner stirbt nach Brand in seiner Wohnung
Steinbach-Hallenberg - Ein Rentner ist am Freitagnachmittag in Steinbach-Hallenberg (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) ums Leben gekommen.
Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte es in einer Wohnung in der Unterschönauer Hauptstraße gebrannt.
Den Angaben nach hatte der 71-Jähriger mit hoher Wahrscheinlichkeit sein Essen auf dem Herd vergessen. Daraufhin hatte sich ein Feuer entzündet.
Für den Rentner kam jede Hilfe zu spät. Trotz eingeleiteter Reanimation verstarb der Bewohner.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Neben den Beamten waren auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa