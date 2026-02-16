Essen auf Herd vergessen: Rentner stirbt nach Brand in seiner Wohnung

Steinbach-Hallenberg - Ein Rentner ist am Freitagnachmittag in Steinbach-Hallenberg (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) ums Leben gekommen.

Polizei und Feuerwehr wurden alarmiert - für den Senior kam jedoch jede Hilfe zu spät. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte es in einer Wohnung in der Unterschönauer Hauptstraße gebrannt.

Den Angaben nach hatte der 71-Jähriger mit hoher Wahrscheinlichkeit sein Essen auf dem Herd vergessen. Daraufhin hatte sich ein Feuer entzündet.

Für den Rentner kam jede Hilfe zu spät. Trotz eingeleiteter Reanimation verstarb der Bewohner.