Mann bezahlt Döner mit falschem Fünfziger, dann klicken die Handschellen

Bamberg - Ein Mann versuchte in Oberfranken, einen Döner mit einem gefälschten 50-Euro-Schein zu bezahlen. Bei einem mutmaßlichen Hintermann entdeckte die Polizei dann eine enorme Summe an Falschgeld.

Bei einem Mann in Bamberg fand die Polizei 7000 Euro in gefälschten Scheinen. (Symbolbild) © Franziska Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei berichtete, wollte der 20-jährige Syrer am vergangenen Donnerstagnachmittag am Imbiss in der Luitpoldstraße mit dem Falschgeld bezahlen.

Dem Betreiber fiel dies jedoch auf. Während der Mann seinen Döner verzehrte, informierte er die Polizei. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und entdeckten zwei weitere gefälschte 50-Euro-Scheine.

Bei seiner Befragung kam heraus, dass er das Falschgeld von einem 22-jährigen Syrer erhalten hatte. Auch der wurde nach kurzer Suche festgenommen.

In seinem Zimmer in einer Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Bamberg fand die Polizei mehr als 7000 Euro in gefälschten 50-Euro-Scheinen.