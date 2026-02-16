Polizisten stoppen verdächtigen Opel: Als sie in den Wagen schauen, klicken die Handschellen

Heidenau - Durch eine morgendliche Kontrolle eines Opel Astra am Sonntag haben Bundespolizisten einige Straftaten aufdecken können.

Die Polizei stellte bei der Kontrolle in Heidenau einige Straftaten fest. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Gegen 4.15 Uhr kontrollierten die Beamten auf der Hauptstraße den Opel und stellten fest, dass dessen Fahrer (22) keinen Führerschein hatte und gegen ihn ein Haftbefehl bestand.

Doch damit nicht genug: Im Kofferraum lag eine Vielzahl an Werkzeugen sowie Kabelteile.

Beamte der Polizeidirektion Dresden stellten fest, dass die Baugeräte wie Akkuschrauber, Winkelschleifer, Schlagschrauber und weitere Werkzeuge offenbar von Baustellen gestohlen worden waren.

Außerdem lagen rund 135 Kilogramm Kupferkabel im Opel. Der Wagen samt Diebesgut wurde sichergestellt, teilte die Polizei am Montag mit.