Falschgeld-Alarm an Fastnacht: 200 Scheine im Umlauf - So sind sie zu erkennen!

Mulfingen - Die Polizei warnt vor täuschend echtem Falschgeld, das am vergangenen Samstag bei einer Fastnachtsveranstaltung in Mulfingen (Hohenlohekreis) aufgetaucht ist.

Die Polizei stellte bereits zahlreiche falsche Banknoten sicher. (Symbolfoto) © Andreas Arnold/dpa

Was am Ausschank des örtlichen Tauben- und Geflügelvereins gegen 20.30 Uhr mit einem einzelnen 50-Euro-Schein begann, weitete sich schnell aus. Inzwischen sind rund 200 gefälschte Banknoten im Umlauf.

Die Fälschungen wurden nicht nur beim Verein, sondern auch in der Festhalle sowie in einer Gaststätte entdeckt. Betroffen sind alle Euro-Banknoten vom 5-Euro- bis 500-Euro-Schein, wie die Polizei mitteilte.

Bislang sei ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich entstanden. Obwohl die Tatverdächtigen bereits bekannt sind, befinden sich viele der Scheine noch im Zahlungsverkehr.

Die Polizei bittet deshalb alle Besucher von Karnevalsumzügen um erhöhte Aufmerksamkeit. Die Scheine sehen zwar täuschend echt aus, lassen sich aber bei genauem Hinsehen entlarven.

So erkennt man die Fälschungen: