32-Jähriger zerstört mit Fahrradkette mehrere Fenster-Scheiben

Ein 32-Jähriger beschädigte am Dienstagmorgen mit seiner Fahrradkette mehrere Geschäfte. Es entstand ein Schaden in hohem vierstelligen Bereich.

Von Thorben Latzel

Gardelegen - Durch einen Passanten wurde die Polizei in der Nacht auf Dienstag per Notruf darauf aufmerksam gemacht, dass sich eine Person am Rathausplatz in Gardelegen unter anderem mit einem Messer sehr randalierend aufführte.

Die Polizei leitete Ermittlungen gegen den 32-Jährigen ein. (Symbolbild)
Die Polizei leitete Ermittlungen gegen den 32-Jährigen ein. (Symbolbild)  © Hendrik Schmidt/dpa

Der 32-jährige Tatverdächtige hatte neben seinem Messer auch eine Glasflasche und eine Fahrradkette bei sich.

Nach Aussage des Passanten nutzte der Mann seine Fahrradkette, um die Fenster mehrerer Geschäfte zu zerstören.

Bei Ankunft der Polizei konnten die Gegenstände, welcher der Mann bei sich hatte, sichergestellt werden.

Laut der Beamten wurden durch den 32-Jährigen insgesamt 18 Fensterscheiben bei elf verschiedenen Geschäften zerstört.

Der Schaden beläuft sich auf einen höheren vierstelligen Betrag. Gegen den Mann wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa

