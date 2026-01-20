32-Jähriger zerstört mit Fahrradkette mehrere Fenster-Scheiben
Gardelegen - Durch einen Passanten wurde die Polizei in der Nacht auf Dienstag per Notruf darauf aufmerksam gemacht, dass sich eine Person am Rathausplatz in Gardelegen unter anderem mit einem Messer sehr randalierend aufführte.
Der 32-jährige Tatverdächtige hatte neben seinem Messer auch eine Glasflasche und eine Fahrradkette bei sich.
Nach Aussage des Passanten nutzte der Mann seine Fahrradkette, um die Fenster mehrerer Geschäfte zu zerstören.
Bei Ankunft der Polizei konnten die Gegenstände, welcher der Mann bei sich hatte, sichergestellt werden.
Laut der Beamten wurden durch den 32-Jährigen insgesamt 18 Fensterscheiben bei elf verschiedenen Geschäften zerstört.
Der Schaden beläuft sich auf einen höheren vierstelligen Betrag. Gegen den Mann wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa