32-Jähriger zerstört mit Fahrradkette mehrere Fenster-Scheiben

Gardelegen - Durch einen Passanten wurde die Polizei in der Nacht auf Dienstag per Notruf darauf aufmerksam gemacht, dass sich eine Person am Rathausplatz in Gardelegen unter anderem mit einem Messer sehr randalierend aufführte.

Die Polizei leitete Ermittlungen gegen den 32-Jährigen ein. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Der 32-jährige Tatverdächtige hatte neben seinem Messer auch eine Glasflasche und eine Fahrradkette bei sich.

Nach Aussage des Passanten nutzte der Mann seine Fahrradkette, um die Fenster mehrerer Geschäfte zu zerstören.

Bei Ankunft der Polizei konnten die Gegenstände, welcher der Mann bei sich hatte, sichergestellt werden.