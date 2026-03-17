Frauen auf Toilette fotografiert: Polizei schnappt Mann und findet heiklen Gegenstand

Braunschweig - Im Hauptbahnhof Braunschweig ( Niedersachsen ) wurde ein Mann erwischt, wie er Frauen auf einer Toilette heimlich fotografiert hatte.

Der Mann (36) wurde während seiner Tat ertappt und noch auf dem Hauptbahnhof Braunschweig festgenommen. (Archivfoto) © Ole Spata/dpa

Wie die Bundespolizeiinspektion Hannover am Dienstag mitteilte, sei der 36-jährige Mann am Sonntag aufgeflogen.

Er begab sich zuvor auf die Damentoilette und habe unter einer Kabinenwand hindurch fotografiert. Seine Opfer waren eine 18- sowie eine 47-Jährige.

Eine von ihnen bemerkte die Tat und alarmierte die Polizei. Anschließend konnte der Mann durch eine Streife festgenommen werden.

Auf einer Polizeidienststelle im Bahnhof wurde der 36-Jährige durchsucht. Neben seinem Handy fanden die Beamten auch ein Teleskopschlagstock. Beides wurde sofort sichergestellt.