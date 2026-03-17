Frauen auf Toilette fotografiert: Polizei schnappt Mann und findet heiklen Gegenstand
Braunschweig - Im Hauptbahnhof Braunschweig (Niedersachsen) wurde ein Mann erwischt, wie er Frauen auf einer Toilette heimlich fotografiert hatte.
Wie die Bundespolizeiinspektion Hannover am Dienstag mitteilte, sei der 36-jährige Mann am Sonntag aufgeflogen.
Er begab sich zuvor auf die Damentoilette und habe unter einer Kabinenwand hindurch fotografiert. Seine Opfer waren eine 18- sowie eine 47-Jährige.
Eine von ihnen bemerkte die Tat und alarmierte die Polizei. Anschließend konnte der Mann durch eine Streife festgenommen werden.
Auf einer Polizeidienststelle im Bahnhof wurde der 36-Jährige durchsucht. Neben seinem Handy fanden die Beamten auch ein Teleskopschlagstock. Beides wurde sofort sichergestellt.
Jetzt wird gegen ihn wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen ermittelt. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Mitführens des Teleskopschlagstocks eingeleitet.
Titelfoto: Ole Spata/dpa