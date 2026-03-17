Frauen auf Toilette fotografiert: Polizei schnappt Mann und findet heiklen Gegenstand

Ein Mann hat auf dem Hauptbahnhof Braunschweig heimlich Frauen auf der Damentoilette fotografiert. Er wurde während seiner Tat ertappt und festgenommen.

Von Robert Lilge

Braunschweig - Im Hauptbahnhof Braunschweig (Niedersachsen) wurde ein Mann erwischt, wie er Frauen auf einer Toilette heimlich fotografiert hatte.

Der Mann (36) wurde während seiner Tat ertappt und noch auf dem Hauptbahnhof Braunschweig festgenommen. (Archivfoto)
Der Mann (36) wurde während seiner Tat ertappt und noch auf dem Hauptbahnhof Braunschweig festgenommen. (Archivfoto)  © Ole Spata/dpa

Wie die Bundespolizeiinspektion Hannover am Dienstag mitteilte, sei der 36-jährige Mann am Sonntag aufgeflogen.

Er begab sich zuvor auf die Damentoilette und habe unter einer Kabinenwand hindurch fotografiert. Seine Opfer waren eine 18- sowie eine 47-Jährige.

Eine von ihnen bemerkte die Tat und alarmierte die Polizei. Anschließend konnte der Mann durch eine Streife festgenommen werden.

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Auf einer Polizeidienststelle im Bahnhof wurde der 36-Jährige durchsucht. Neben seinem Handy fanden die Beamten auch ein Teleskopschlagstock. Beides wurde sofort sichergestellt.

Jetzt wird gegen ihn wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen ermittelt. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Mitführens des Teleskopschlagstocks eingeleitet.

Titelfoto: Ole Spata/dpa

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