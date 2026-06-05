Ex-Klostermitglied wegen Verdachts auf Kindesmissbrauch und Vergewaltigung festgenommen

Otterberg - Ein 59 Jahre altes ehemaliges Mitglied eines buddhistischen Klosters in Otterberg bei Kaiserslautern ( Rheinland-Pfalz ) ist wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern und der Vergewaltigung festgenommen worden.

Ein Ex-Mitglied eines buddhistischen Klosters wurde im rheinland-pfälzischen Otterberg wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern und der Vergewaltigung festgenommen. (Symbolbild) © 123RF/liudmilachernetska

Ihm werden mehr als 100 Fälle vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und die Polizei Westpfalz mitteilten.

Die Taten sollen sich zwischen 2010 und Sommer 2012 sowie 2020 und 2021 ereignet haben. Der 59-Jährige war laut Mitteilung früher ein führendes Mitglied des Klosters.

Er sei "schon vor längerer Zeit von allen Funktionen im Kloster entbunden worden und hatte dort kein Wohnrecht mehr", hieß es von den Ermittlerinnen und Ermittlern.

Der Mann wurde demnach am Dienstag festgenommen. "Bevor er nunmehr in einem Kaiserslauterer Hotel ausfindig gemacht und verhaftet werden konnte, hielt er sich dort versteckt", schrieben die Behörden.

Ein Richter des Amtsgerichts Kaiserslautern habe wegen Fluchtgefahr Haftbefehl gegen den 59-Jährigen erlassen.