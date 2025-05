Exhibitionist belästigt Kinder in Gelnhausen: Fahndung nach Scooter-Fahrer

Am frühen Dienstagabend trieb in Gelnhausen ein Exhibitionist sein Unwesen, die Polizei fahndet nach dem Täter. (Symbolfoto) © Montage: Markus Klümper/dpa, Monika Skolimowska/dpa

Der Übergriff ereignete sich am Dienstag gegen 19 Uhr in der Straße "Am Würgebach" in Gelnhausen-Haitz, wie das Polizeipräsidium Südosthessen mitteilte.

Die beiden Opfer waren demnach zu Fuß in der Straße unterwegs. Dabei näherte sich ihnen ein unbekannter Mann mit einem Scooter.

Der Täter "zog sich unvermittelt die Hose herunter, sodass sein Glied zu sehen war", ergänzte ein Sprecher.

Die beiden Kinder liefen daraufhin weg, der Mann folgte ihnen aber und soll sich "ihnen noch in den Weg gestellt haben, ehe er anschließend in unbekannte Richtung flüchtete", hieß es weiter.

Die Polizei nimmt den Vorfall sehr ernst und ermittelt wegen "sexuellem Missbrauch von Kindern".