Exhibitionist entblößt sich vor Kindern im Bus

Fürstenfeldbruck - Ein Exhibitionist hat sich am Sonntag gleich mehrmals vor Menschen in Fürstenfeldbruck entblößt.

Ein Passant hielt den Mann (33) fest, bis ihn die Polizei festnahm. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Wie die Polizei mitteilte, zeigte sich der syrische Staatsangehörige (33) gegen 18.15 Uhr zuerst im Bus der Linie 840 drei Kindern im Alter von zwölf und 13 Jahren.

Beim Verlassen des Busses an der Haltestelle Volksfestplatz entblößte er erneut seinen Unterleib vor den Kindern.

Anschließend ging er in die Ganghoferstraße, wo er sich einer 85-Jährigen zeigte. Dort konnte der 33-Jährige dann schließlich von einem Passanten festgehalten werden, bis ihn die Polizei festnahm.

Zeugen zufolge hatte der Mann beim Verlassen des Busses zudem einen Mann am Gesäß berührt. Der Betroffene wird noch gesucht und hat sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet.

Er oder andere Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen machen können, sollen sich unter der Telefonnummer 08141/6120 melden.