Explosion an Berliner Autowerkstatt: Polizei sucht nach Hinweisen

Berlin - In Zehlendorf hat ein bislang Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag offenbar einen Gegenstand über den Zaun einer Autowerkstatt geworfen, der anschließend explodierte.

Ein Sprengstoffermittler des Landeskriminalamtes untersucht den Tatort. © Polizei Berlin

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat bereits gegen 3 Uhr in der Nacht. Gegen 9 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Allerdings wurden 14 Fahrzeuge beschädigt.

Ein Fachkommissariat für Sprengstoff des Landeskriminalamts hat die Ermittlungen zur Ursache der Explosion übernommen.

Nun suchen die Ermittler mithilfe der Öffentlichkeit nach weiteren Hinweisen: