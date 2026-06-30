Explosion an Berliner Autowerkstatt: Polizei sucht nach Hinweisen
Berlin - In Zehlendorf hat ein bislang Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag offenbar einen Gegenstand über den Zaun einer Autowerkstatt geworfen, der anschließend explodierte.
Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat bereits gegen 3 Uhr in der Nacht. Gegen 9 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert.
Nach aktuellem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Allerdings wurden 14 Fahrzeuge beschädigt.
Ein Fachkommissariat für Sprengstoff des Landeskriminalamts hat die Ermittlungen zur Ursache der Explosion übernommen.
Nun suchen die Ermittler mithilfe der Öffentlichkeit nach weiteren Hinweisen:
- Wer kann sachdienliche Angaben zu der Tat oder zu Tatverdächtigen machen?
- Wer hat vor oder nach dieser Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Teltower Damm/Kleinmachnower Weg oder im Nahbereich wahrgenommen?
- Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?
Hinweise nimmt das zuständige Fachkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin am Platz der Luftbrücke 6 in Berlin-Tempelhof unter der Rufnummer 030 4664 952222 oder per E-Mail entgegen. Aber auch über das Hinweisportal oder jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden.
Erstmeldung: 26. Juni, 18.24 Uhr; zuletzt aktualisiert: 30. Juni, 15.11 Uhr
Titelfoto: Polizei Berlin