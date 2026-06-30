Horror-Szenario: Mann soll Mädchen (9) in Auto gezerrt haben und in Waldstück gefahren sein
Wolfegg - Ein besorgniserregender Vorfall beschäftigt derzeit die Kriminalpolizei im Landkreis Ravensburg. Ein neunjähriges Mädchen hat angegeben, am helllichten Tag von einem fremden Mann in ein Fahrzeug gezerrt worden zu sein.
Nach den bisherigen Schilderungen des Kindes ereignete sich die Tat am Montagmittag gegen 12.20 Uhr. Ein älterer, unbekannter Mann soll die Neunjährige im Bereich des Wolfegger Rathauses in sein Auto gezerrt und mitgenommen haben.
Die Fahrt führte mutmaßlich in ein Waldstück zwischen Grimmenstein und Metzisweiler. Ob der Mann das Mädchen dort auch sexuell anging, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
Etwa eine halbe Stunde später, gegen 12.50 Uhr, soll der Unbekannte das Kind wieder zurückgebracht und an einem Supermarkt in der Alttanner Straße abgesetzt haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.
Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:
- älterer Mann
- kurze Haare, Brillenträger
- schwarze Arbeitshose mit grauen Taschen und Wanderschuhe
Beim Wagen handelt es sich um einen mutmaßlich schwarzen, viertürigen Kleinwagen mit roten Elementen im Bereich der Fenster.
Die Kripo bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die am Montagmittag im Bereich des Rathauses, des Waldstücks oder am Supermarkt verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich unter der Rufnummer 0751/803-4444 melden.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa