Horror-Szenario: Mann soll Mädchen (9) in Auto gezerrt haben und in Waldstück gefahren sein

Wolfegg - Ein besorgniserregender Vorfall beschäftigt derzeit die Kriminalpolizei im Landkreis Ravensburg. Ein neunjähriges Mädchen hat angegeben, am helllichten Tag von einem fremden Mann in ein Fahrzeug gezerrt worden zu sein.

Die Ermittlungen der Polizei laufen aktuell auf Hochtouren. (Symbolfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Nach den bisherigen Schilderungen des Kindes ereignete sich die Tat am Montagmittag gegen 12.20 Uhr. Ein älterer, unbekannter Mann soll die Neunjährige im Bereich des Wolfegger Rathauses in sein Auto gezerrt und mitgenommen haben.

Die Fahrt führte mutmaßlich in ein Waldstück zwischen Grimmenstein und Metzisweiler. Ob der Mann das Mädchen dort auch sexuell anging, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Etwa eine halbe Stunde später, gegen 12.50 Uhr, soll der Unbekannte das Kind wieder zurückgebracht und an einem Supermarkt in der Alttanner Straße abgesetzt haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

älterer Mann

kurze Haare, Brillenträger

schwarze Arbeitshose mit grauen Taschen und Wanderschuhe

Beim Wagen handelt es sich um einen mutmaßlich schwarzen, viertürigen Kleinwagen mit roten Elementen im Bereich der Fenster.