Mit fast zwei Promille am Steuer: Polizei stoppt gefährliche Fahrt auf der A13

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Ein Zeuge schlägt Alarm: Ein Ford-Fahrer fährt in Schlangenlinien über die A13 und bringt andere in Gefahr. Der Alkoholtest überrascht nicht.

Von Calvin Schröder

Thiendorf - Das hätte böse enden können: Ein völlig betrunkener Autofahrer ist am Montagabend auf der A13 durch seine gefährliche Fahrweise aufgefallen und hat dabei mehrere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht.

Die Polizei stoppte den 32-jährigen Autofahrer nach einer gefährlichen Fahrt auf der A13. (Symbolfoto)
Die Polizei stoppte den 32-jährigen Autofahrer nach einer gefährlichen Fahrt auf der A13. (Symbolfoto)  © Jan Woitas/dpa

Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte gegen 22.15 Uhr die Polizei, nachdem er den Fahrer eines Ford Tourneo zwischen Radeburg und Thiendorf beobachtet hatte.

Der Wagen schlängelte sich über die Fahrbahn, wechselte ständig die Geschwindigkeit und fuhr anderen Autos immer wieder dicht auf.

An einer Tankstelle an der Autobahnabfahrt Thiendorf war schließlich Endstation. Dort konnten die alarmierten Beamten den 32-Jährigen kontrollieren.

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Der Grund für die gefährliche Fahrt war schnell klar: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,9 Promille.

Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein des Mannes sofort sicher. Gegen den 32-jährigen Deutschen wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Titelfoto: Jan Woitas/dpa

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