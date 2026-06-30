Miese Betrugsmasche: Frau übergibt 5000 Euro in Kochtopf

Radeberg - Betrüger hatten mit ihrer miesen Masche in Radeberg Erfolg und konnten eine Frau dazu bewegen, mehrere tausend Euro an sie zu übergeben - in einem Kochtopf! Nun klärt die Polizei über die Vorgehensweise der Kriminellen auf und was Geschädigte im Fall der Fälle unternehmen sollen.

Die Frau hob 5000 Euro von ihrem Konto ab und legte sie in einen Kochtopf. (Symbolfoto) © 123RF/loganban

Am Montagnachmittag riefen die Betrüger bei einer Frau an und stellten sich bei ihr als Polizei vor. Sie machten der Geschädigten mit einer angeblichen Diebesbande Angst, die in der Gegend gerade ihr Unwesen treiben würde. Sie gaben an, bei den Kriminellen eine Liste gefunden zu haben, auf der auch der Name der Angerufenen zu finden sei.

Die Betrüger baten die Frau, ihnen zu helfen und der vermeintlichen Diebesbande eine Falle zu stellen, damit die Polizei sie dann fassen könnte.

Die Frau wollte anfangs nicht zustimmen, woraufhin die Bande Druck ausübte und ihr noch weiter Angst einjagte. Laut ihrer Aussagen sei die angebliche Bande unter anderem bewaffnet und würde sie mit spezieller Technik überwachen können.

Daraufhin knickte die Dame ein, suchte eine Bank auf und hob 5000 Euro ab. Das Geld packte sie dann auf Anweisung der Betrüger in einen Kochtopf und platzierte diesen vor ihrer Haustür. Ihr wurde dann noch untersagt, aus dem Fenster zu sehen, schließlich seien die Täter ja gefährlich.

Nachdem der Kochtopf samt Geld verschwunden war, beendeten die Kriminellen das Telefonat. Die Geschädigte alarmierte daraufhin den Notruf.