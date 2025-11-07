Explosion an Wohnhaus in Steinbach: Ermittler vermuten vorsätzliche Tat

Vor einem Mehrfamilienhaus in Steinbach im Hochtaunuskreis kam es am frühen Freitagmorgen zu einer Explosion. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Tat aus.

Von Maximilian Hölzel

Steinbach - Ein lauter Knall hat am frühen Freitagmorgen zahlreiche Menschen in Steinbach im Hochtaunuskreis aus dem Schlaf gerissen. Vor einem Mehrfamilienhaus kam es zu einer Explosion. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Tat aus.

Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten nach der Explosion in Steinbach Spuren an und vor der betroffenen Haustüre.
Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten nach der Explosion in Steinbach Spuren an und vor der betroffenen Haustüre.  © 5VISION.NEWS

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurde der Vorfall kurz nach dem Ereignis von Anwohnern gemeldet.

Durch die heftige Detonation wurde die Fassade des betroffenen Gebäudes beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 30.000 Euro geschätzt.

Verletzt wurde niemand.

Zu spät reagiert: Mehrere Verletzte nach Unfall an roter Ampel
Polizeimeldungen Zu spät reagiert: Mehrere Verletzte nach Unfall an roter Ampel

Aus Sicherheitsgründen mussten die Bewohner das Haus vorübergehend verlassen. Ob sie in ihre Wohnungen zurückkehren können, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, welche Hintergründe zu der Explosion geführt haben könnten.

Noch am Morgen sicherten Spezialisten Spuren am Tatort. Hinweise auf die Verantwortlichen oder ein mögliches Motiv gibt es bislang nicht.

Titelfoto: 5VISION.NEWS

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: