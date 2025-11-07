Explosion an Wohnhaus in Steinbach: Ermittler vermuten vorsätzliche Tat

Steinbach - Ein lauter Knall hat am frühen Freitagmorgen zahlreiche Menschen in Steinbach im Hochtaunuskreis aus dem Schlaf gerissen. Vor einem Mehrfamilienhaus kam es zu einer Explosion. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Tat aus.

Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten nach der Explosion in Steinbach Spuren an und vor der betroffenen Haustüre. © 5VISION.NEWS

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurde der Vorfall kurz nach dem Ereignis von Anwohnern gemeldet.

Durch die heftige Detonation wurde die Fassade des betroffenen Gebäudes beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 30.000 Euro geschätzt.

Verletzt wurde niemand.

Aus Sicherheitsgründen mussten die Bewohner das Haus vorübergehend verlassen. Ob sie in ihre Wohnungen zurückkehren können, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, welche Hintergründe zu der Explosion geführt haben könnten.