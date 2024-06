25.06.2024 18:28 3.072 Explosion erschüttert Solingen! Verdächtiger zündet Brandsatz und verletzt sich schwer

In Solingen kam es am Dienstagmittag zu einer Explosion in einem Gebäude in der Konrad-Adenauer-Straße. Eine Person wurde dabei schwer verletzt.

Von Jonas Reihl

Solingen - In Solingen kam es am Dienstagmittag zu einer Explosion in einem Gebäude in der Konrad-Adenauer-Straße. Ersten Informationen zufolge soll ein Brandsatz gezündet worden sein. Derzeit sind Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr vor Ort. © Gianni Gattus Das bestätigte ein Sprecher der zuständigen Polizeibehörde Wuppertal gegenüber TAG24. Demnach seien die Einsatzkräfte gegen 14.20 Uhr alarmiert worden, weil Zeugen einen lauten Knall gehört hatten. Zudem wurde gemeldet, dass Rauch aus einem Gebäude an der vierspurigen Straße dringen würde. Polizeimeldungen Segelboot berührt Strommast: Mann durch 20.000 Volt schwer verletzt Ersten Ermittlungen zufolge soll ein Verdächtiger zuvor einen Brandsatz an einer Geschäftszeile platziert und diesen anschließend gezündet haben. Sein Motiv ist noch unklar. Allerdings gab ein Betreiber eines Geschäfts am Nachmittag an, den Mann vor seinem Laden wiedererkannt zu haben, da er ihm schon durch frühere Sachbeschädigungen bekannt gewesen sei. Als er den Mann ansprach, habe dieser einen flaschenähnlichen Gegenstand fallenlassen, was die Explosion ausgelöst habe. Verdächtiger mit Rettungshubschrauber in Spezialklinik gebracht Inzwischen sind auch Einsatzkräfte des LKA vor Ort. © Gianni Gattus Dabei wurde der Mann selbst schwer verletzt, teilt die Polizei mit. Sein Zustand sei kritisch, aber nicht lebensgefährlich, seine Identität noch unklar. Er wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Zudem sollen vier weitere Menschen leichte Verletzungen durch Splitter und Knalltraumata erlitten haben - darunter auch ein Kind im Alter von sieben Jahren. Derzeit sind Polizei und Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort. Auch Beamte des Landeskriminalamts (LKA) sind inzwischen an der Konrad-Adenauer-Straße. Polizeimeldungen Entwarnung nach Einsatz in Lübecker Schule: Schüler verlassen Gebäude Über dem Gebiet kreist seit dem Nachmittag zudem ein Polizeihubschrauber und macht Luftaufnahmen. Der Bereich rund um den Einsatzort ist darüber hinaus großräumig abgesperrt, so der Polizeisprecher weiter. Erstmeldung: 25. Juni, 15.14 Uhr; aktualisiert: 18.28 Uhr

Titelfoto: Gianni Gattus