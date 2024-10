Explosion in den Abendstunden: Polizeistation mit Sprengsatz angegriffen

Moringen - Vor einer Polizeistation in Moringen ( Landkreis Northeim ) kam es am gestrigen Freitagabend zu einer Explosion.

Bei der Explosion vor der Polizeistation wurde niemand verletzt. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Wie die Polizeiinspektion Northeim berichtet, handelte es sich um einen selbstgebauten Sprengsatz. Dieser wurde gegen 20.30 Uhr von bisher unbekannten Personen dort platziert und gezündet.

Zur Zeit der Explosion war die Dienststelle unbesetzt, sodass niemand verletzt wurde.

Ein durch das Zünden entstandenes Feuer konnte durch Anwohner und die hinzugerufene Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Noch am Abend rückten Kriminaltechniker der Forensik an, um Spuren zu sichern. An der Tür der Polizeistation sei ein geringer Sachschaden entstanden, so die Ermittler.

Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch eine Diensthundeführerstaffel zum Einsatz kam, blieb zunächst ergebnislos.