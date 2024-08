11.08.2024 13:57 Explosion in Pizzeria: Zwei Männer in U-Haft

Nach einer Explosion in einer Pizzeria in Eislingen (Landkreis Göppingen) sitzen zwei Männer in Untersuchungshaft.

Eislingen/Fils - Nach einer Explosion in einer Pizzeria in Eislingen (Landkreis Göppingen) sitzen zwei Männer in Untersuchungshaft. Die Pizzeria im schwäbischen Eislingen wurde in der Nacht auf Samstag Schauplatz einer gewaltigen Explosion. © SDMG/dpa Die dringend Tatverdächtigen wurden am heutigen Sonntag einem Haftrichter vorgeführt, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm. Sie sollen für die Explosion im Gastraum des Lokals in der Nacht auf Samstag verantwortlich sein. Weitere Details zu den Verdächtigen waren zunächst nicht bekannt. Polizeimeldungen 14-Jähriger klaut Auto für nächtliche Spritztour: Polizei leitet Strafverfahren sein! Den Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft zufolge sollen sie zunächst ein Fenster eingeworfen haben, bevor mindestens einer der Tatverdächtigen einen Spreng- oder Brandsatz durch das entstandene Loch in das Restaurant geschleudert haben soll. Zum Zeitpunkt der Explosion befanden sich zwei Männer in der Pizzeria. Sie haben sich jeweils leichte Verletzungen zugezogen.

Titelfoto: SDMG/dpa