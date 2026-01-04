Explosion in Silvesternacht reißt Loch in Anhänger von Fleischerei

Apolda - Unbekannte haben in der Silvesternacht in Apolda einen erheblichen Schaden an einem Verkaufsanhänger verursacht.

Ein Verkaufsanhänger in Apolda wurde in der Silvesternacht durch einen illegalen Feuerwerkskörper schwer beschädigt. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Ein ortsbekannter Fleischereiinhaber zeigte am 2. Januar eine Sachbeschädigung an seinem Anhänger an, der am Glockenhofcenter in der Leutloffstraße abgestellt war.

Nach bisherigen Erkenntnissen legten die Täter in der Nacht zum Jahreswechsel einen nicht zugelassenen Feuerwerkskörper unter dem Anhänger ab und brachten ihn zur Explosion.

Die Detonation riss ein etwa 30 Zentimeter großes Loch in den Boden des Fahrzeugs. Auch im Inneren wurden Teile der Einrichtung stark beschädigt.