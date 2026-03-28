Explosion reißt Garagentore aus Verankerung: Immenser Schaden an Werkstatt

Schwarzenbruck - Eine Explosion in einem Firmengebäude im Landkreis Nürnberger Land rief in der Nacht zum Samstag Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auf den Plan.

Die Feuerwehr sicherte den Einsatzort in Schwarzenbruck. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Die Einsatzkräfte wurden gegen 1.30 Uhr in die Werner-von-Siemens-Straße in Schwarzenbruck alarmiert.

Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Explosion am Gebäude einen erheblichen Schaden verursacht: Zwei große Garagentore waren aus der Führung gerissen worden und lagen stark deformiert vor dem Anwesen. Umherfliegende Splitter hatten mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt.

Der Rettungsdienst untersuchte eine Person, verletzt wurde nach aktuellem Stand jedoch niemand, berichtete die Polizei am Morgen.

Der Sachschaden beläuft sich ersten Einschätzungen nach auf mehr als 100.000 Euro.