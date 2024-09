22.09.2024 11:36 Explosion vor Einfamilienhaus in Bonn: Tür zerstört - Heli jagt Täter

Am frühen Sonntagmorgen kam es in Bonn zu einer Explosion vor einem Hauseingang, der stark an die Anschläge der sogenannten "Mocro-Mafia" in Köln erinnert.

Von Frederick Rook

Bonn - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Bonn zu einer Explosion vor einem Hauseingang, der stark an die Anschläge der sogenannten "Mocro-Mafia" in Köln erinnert. Bei der Fahndung nach dem Täter kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. (Symbolbild) © Rene Ruprecht/dpa Laut Aussage von Zeugen detonierte der Sprengsatz an dem Einfamilienhaus auf der Erhard-Fischer-Straße in Wachtberg-Adendorf etwa gegen 4.30 Uhr am frühen Morgen. Verletzte gab es keine. Ein Hausbewohner und weitere Anwohner waren durch den lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden und alarmierten im Anschluss über den Notruf die Einsatzkräfte. Polizei und Feuerwehr sperrten den Bereich rund um den Tatort nach ihrem Eintreffen weiträumig ab. In die laufenden Ermittlungen ist auch die Tatortgruppe des LKA NRW mit einbezogen. Polizeimeldungen Großeinsatz für die Feuerwehr: Plötzlich stehen nachts acht Autos in Flammen Im Türbereich des Wohngebäudes entstand ein erheblicher Sachschaden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, blieb ohne Erfolg. Das zuständige Fachkommissariat übernimmt zusammen mit der kriminaltechnischen Untersuchungsstelle der Bonner Polizei die Ermittlungen zu dem Geschehen. Hierbei werden auch mögliche Bezüge zu den aktuellen Geschehnissen in Köln geprüft. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder dem Geschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 mit den zuständigen Beamten in Verbindung zu setzen.

Titelfoto: Rene Ruprecht/dpa