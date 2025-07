Explosionen an Bahnhöfen: Automatenknacker-Serie in Leipzig?

Leipzig/Borna - Drei Sprengungen an drei aufeinanderfolgenden Tagen. In Leipzig und Borna haben es mögliche Wiederholungstäter auf Fahrkartenautomaten abgesehen.

Gleich drei Fahrkartenautomaten wurden in und um Leipzig gesprengt. (Symbolfoto) © Bernd Wüstneck/dpa

Die erste Explosion fand am Samstag im Leipziger Stadtteil Schönefeld-Ost statt, erklärte die Polizei.

Hier hatten es die Täter gegen 5.10 Uhr auf den Automaten am S-Bahnhof Thekla abgesehen.

Mittels Pyrotechnik beschädigten sie ihn zwar stark, kamen allerdings nicht an die Geldkassette heran und mussten ohne Beute weiterziehen.

Auch im zweiten Fall, am Sonntag in Lindenau, blieben sowohl das Geld als auch die Fahrscheinrollen unberührt. Gegen 3.20 Uhr gab es am S-Bahnhof Plagwitz einen großen Knall. Grund war ein Sprengkörper, der an dem Automaten angebracht und gezündet wurde.

Der dritte Vorfall spielte sich in der Nacht auf Montag gegen 1.45 Uhr im etwa 30 Kilometer entfernten Borna ab.

"Auch in diesem Fall beschädigten unbekannte Täter unter Nutzung eines pyrotechnischen Gegenstandes einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof Borna", bestätigte Polizeisprecher Moritz Peters.