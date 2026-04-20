Explosions-Serie an Bahnhöfen: Polizei warnt Bevölkerung

Harburg - Im Landkreis Harburg sorgt derzeit eine Serie von Explosionen an Fahrkartenautomaten in Bahnhöfen für große Schäden und Besorgnis. Unbekannte Täter gehen dabei offenbar gezielt nachts oder in den frühen Morgenstunden vor. Zurück bleiben zerstörte Automaten, erhebliche Sachschäden und ein hohes Risiko für Unbeteiligte, wie die Bundespolizei Hannover am Montag mitteilte.

Ein Bild, das sich immer mehr häuft: defekte Fahrkartenautomaten an Bahnhöfen im Landkreis Harburg. © JOTO

Zuletzt kam es in der Nacht zum Ostersonntag am Bahnhof Meckelfeld (Gemeinde Seevetal) zu einer solchen Explosion. Unbekannte zündeten einen Feuerwerkskörper, wodurch die Front des Automaten abriss und die Technik vollständig zerstört wurde. Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben rund 30.000 Euro.

Die Ermittler gehen von einer Serie aus: Bereits seit Jahresbeginn wurden ähnliche Taten unter anderem an den Bahnhöfen Maschen und Tostedt verzeichnet.

In allen Fällen wurden Feuerwerkskörper eingesetzt.

Die Bundespolizei hat nach eigenen Angaben entsprechende Kontrollen an den Bahnhöfen inzwischen verstärkt. Parallel laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der Sprengstoffexplosion sowie besonders schweren Diebstahls gegen Unbekannt.