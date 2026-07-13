Fahndung in Schmalkalden-Meiningen: Deshalb sollten aktuell keine Anhalter mitgenommen werden
Fambach (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) - Nach einem Diebstahl von Buntmetall aus einer Firma in Fambach hat die Polizei in den frühen Morgenstunden eine groß angelegte Fahndung gestartet.
Mehrere bislang unbekannte Täter sollen laut bisherigen Erkenntnissen der Polizei große Mengen Buntmetall und Werkzeuge gestohlen haben und anschließend mit mindestens zwei Fahrzeugen in Richtung Schmalkalden geflüchtet sein.
Eine Polizeistreife entdeckte die Fahrzeuge und nahm die Verfolgung auf. Die Fahrer eines schwarzen BMW und eines weißen Kastenwagens versuchten, sich mit hoher Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen.
Der Kastenwagen stoppte schließlich. Zwei Insassen flüchteten zu Fuß, einer von ihnen konnte festgenommen werden. Der BMW setzte seine Flucht zunächst fort, wurde später ebenfalls gestoppt. Die Insassen konnten jedoch in Richtung Industriegebiet Asbacher Straße fliehen.
An der Fahndung beteiligten sich zahlreiche Polizeikräfte sowie ein Polizeihubschrauber. Die Suche nach den mutmaßlich vier weiteren Tätern blieb bislang erfolglos.
Sichergestelltes Auto mit mutmaßlichem Diebesgut
Im sichergestellten Fahrzeug fanden die Beamten das mutmaßliche Diebesgut. Der Wert von Buntmetall und Werkzeugen wird auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.
Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat, den Tätern oder deren Fluchtrichtung geben können, sich unter dem Aktenzeichen 0174658/2026 per Telefon an 0361 574386100 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu wenden. Außerdem rät die Polizei Menschen im Raum Schmalkalden, derzeit keine Anhalter mitzunehmen.
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