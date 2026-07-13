Fahndung in Schmalkalden-Meiningen: Deshalb sollten aktuell keine Anhalter mitgenommen werden

Fambach (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) - Nach einem Diebstahl von Buntmetall aus einer Firma in Fambach hat die Polizei in den frühen Morgenstunden eine groß angelegte Fahndung gestartet.

Nach einem Metalldiebstahl fahndete die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften und einem Hubschrauber nach den flüchtigen Tätern. (Symbolbild) © Bildmontage: 123RF/citadelle, 123RF/taoty

Mehrere bislang unbekannte Täter sollen laut bisherigen Erkenntnissen der Polizei große Mengen Buntmetall und Werkzeuge gestohlen haben und anschließend mit mindestens zwei Fahrzeugen in Richtung Schmalkalden geflüchtet sein.

Eine Polizeistreife entdeckte die Fahrzeuge und nahm die Verfolgung auf. Die Fahrer eines schwarzen BMW und eines weißen Kastenwagens versuchten, sich mit hoher Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen.

Der Kastenwagen stoppte schließlich. Zwei Insassen flüchteten zu Fuß, einer von ihnen konnte festgenommen werden. Der BMW setzte seine Flucht zunächst fort, wurde später ebenfalls gestoppt. Die Insassen konnten jedoch in Richtung Industriegebiet Asbacher Straße fliehen.

An der Fahndung beteiligten sich zahlreiche Polizeikräfte sowie ein Polizeihubschrauber. Die Suche nach den mutmaßlich vier weiteren Tätern blieb bislang erfolglos.