Junger Fußballfan (17) in Leipzig verprügelt und ausgeraubt
Leipzig - Ein 17-jähriger Fußballfan wurde am Sonntagnachmittag in Leipzig-Gohlis verprügelt und musste seine Fanutensilien abgeben. Die Polizei sucht nach dem Täter.
Der Teenager wurde von dem Angreifer gegen 16.50 Uhr zuerst in der Coppistraße auf den Boden geschubst, bevor der Tatverdächtige ihn schlug und auf ihn eintrat, erklärte Polizeisprecher Paul Engelmann am Montagvormittag.
Der Mann forderte, dass der Jugendliche seine Fanutensilien eines Leipziger Fußballvereins abgeben sollte. Er übergab ein T-Shirt, einen Beutel, zwei Fanschals und einen Fanaufkleber.
Danach verschwand der Täter. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht wurde.
Am Sonntagnachmittag bestritt die BSG Chemie Leipzig ein Testspiel gegen den 1. FC Magdeburg. Auf TAG24-Anfrage konnte die Leipziger Polizeidirektion nicht bestätigen, dass der Angriff im Zusammenhang mit dem Spiel stand.
Polizei sucht nach Vorfall in Leipzig-Gohlis Zeugen
Nach dem Tatverdächtigen wird nun gefahndet und die Öffentlichkeit wird um Mithilfe gebeten. Der Mann wird wie folgt beschrieben:
- Der Täter ist zwischen 20 und 25 Jahre alt, circa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß, breit gebaut und muskulös.
- Er hat kurz geschorene Haare, trug ein weißes T-Shirt, eine dunkle Hose, dunkle Arbeitshandschuhe und Sneaker.
Wer die Situation mitbekommen hat und Hinweise dazu oder zum Tatverdächtigen geben kann, soll sich bitte bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder telefonisch unter der (0341) 966 4 6666 melden.
Titelfoto: Silvio Bürger