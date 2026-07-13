Junger Fußballfan (17) in Leipzig verprügelt und ausgeraubt

Leipzig - Ein 17-jähriger Fußballfan wurde am Sonntagnachmittag in Leipzig-Gohlis verprügelt und musste seine Fanutensilien abgeben. Die Polizei sucht nach dem Täter.

Der 17-Jährige war auf der Coppistraße unterwegs, als er angegriffen wurde. (Archivbild) © Silvio Bürger

Der Teenager wurde von dem Angreifer gegen 16.50 Uhr zuerst in der Coppistraße auf den Boden geschubst, bevor der Tatverdächtige ihn schlug und auf ihn eintrat, erklärte Polizeisprecher Paul Engelmann am Montagvormittag.

Der Mann forderte, dass der Jugendliche seine Fanutensilien eines Leipziger Fußballvereins abgeben sollte. Er übergab ein T-Shirt, einen Beutel, zwei Fanschals und einen Fanaufkleber.

Danach verschwand der Täter. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Am Sonntagnachmittag bestritt die BSG Chemie Leipzig ein Testspiel gegen den 1. FC Magdeburg. Auf TAG24-Anfrage konnte die Leipziger Polizeidirektion nicht bestätigen, dass der Angriff im Zusammenhang mit dem Spiel stand.