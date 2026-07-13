Streit um Hund läuft völlig aus Ruder: Fahrradfahrer zieht Pistole und drückt laut Widersacher ab
Von Lea Winkler
Blankenrath - Wie kann eine Auseinandersetzung nur so hochkochen? Bei einem Streit zwischen einem Fahrradfahrer und einem Hundebesitzer am Montag ist bei Blankenrath im Landkreis Cochem-Zell laut Polizei ein Schuss gefallen.
Wie die Beamten mitteilten, lief einer der Hunde des 62 Jahre alten Besitzers ohne Leine neben dem Radfahrer her. Über diesen Umstand gerieten die Männer in einen Streit.
Der Hundebesitzer habe sich während der Auseinandersetzung weggedreht und dann plötzlich hinter sich einen Schuss gehört.
Als er sich wieder umwandte, habe der andere Mann eine silberne Pistole in seinen Gepäckträger-Rucksack gesteckt. Auf Nachfrage habe der Radfahrer erklärt, er müsse sich damit verteidigen.
Verletzt wurde nach bisherigem Stand niemand.
Als der Hundebesitzer nach dem Vorfall die Polizei verständigen wollte, sei der Radfahrer entsprechend vom Ort des Geschehens geflüchtet, hieß es. Die Beamten suchen nun nach dem unbekannten Fahrradfahrer, der noch flüchtig ist.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa