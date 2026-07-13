Lebloser Mann liegt auf der Straße: Polizei steht vor Rätsel

Mittenwald - Ein lebloser Mann stellt die Polizei in Oberbayern vor ein Rätsel: Wie wurde er so schwer verletzt?

Die Polizei hofft auf Zeugen, die sachdienliche Hinweis zum Fall geben können. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Der 44-Jährige wurde laut Polizei am Sonntag gegen 3 Uhr von Ersthelfern an der Wertstoffsammelstelle nahe der Dammkarstraße in Mittenwald gefunden. In der Straße hatte er zuvor eine Feier besucht.

Der äußerlich fast unverletzte Mann musste reanimiert werden und wurde in die Unfallklinik nach Murnau gebracht. Dort stellten seine behandelnden Ärzte eine sehr schwerwiegende Wirbelsäulenverletzung fest und alarmierten die Polizei.

Derzeit ist noch unklar, wie sich der Mann, der in der Region wohnt, die Verletzungen zugezogen hat. Sowohl ein Sturz oder ein Unfall, als auch eine Einwirkung durch Dritte können nicht ausgeschlossen werden, erklärten die Ermittler.

Aufgrund seines Gesundheitszustandes konnte der Mann selbst noch nicht befragt werden. Die Polizei hofft deshalb auf Hinweise von Zeugen.