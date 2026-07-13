Lebloser Mann liegt auf der Straße: Polizei steht vor Rätsel
Mittenwald - Ein lebloser Mann stellt die Polizei in Oberbayern vor ein Rätsel: Wie wurde er so schwer verletzt?
Der 44-Jährige wurde laut Polizei am Sonntag gegen 3 Uhr von Ersthelfern an der Wertstoffsammelstelle nahe der Dammkarstraße in Mittenwald gefunden. In der Straße hatte er zuvor eine Feier besucht.
Der äußerlich fast unverletzte Mann musste reanimiert werden und wurde in die Unfallklinik nach Murnau gebracht. Dort stellten seine behandelnden Ärzte eine sehr schwerwiegende Wirbelsäulenverletzung fest und alarmierten die Polizei.
Derzeit ist noch unklar, wie sich der Mann, der in der Region wohnt, die Verletzungen zugezogen hat. Sowohl ein Sturz oder ein Unfall, als auch eine Einwirkung durch Dritte können nicht ausgeschlossen werden, erklärten die Ermittler.
Aufgrund seines Gesundheitszustandes konnte der Mann selbst noch nicht befragt werden. Die Polizei hofft deshalb auf Hinweise von Zeugen.
Wer kann sachdienliche Hinweise zum Fall geben? Die Ermittler interessieren sich auch dafür, ob sich der Mann alleine oder mit weiteren Personen an der Dammkarstraße 43 aufgehalten hat. Beobachtungen können der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle gemeldet werden.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa