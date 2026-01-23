Fahndung vom LKA: Wo sind die 1100 Schusswaffen hin?
Von Inga Jahn
Magdeburg - Das Landeskriminalamt fahndet in Sachsen-Anhalt derzeit nach rund 1100 Schusswaffen oder Teilen von Waffen.
"In den meisten Fällen kommen Waffen und Waffenteile durch Diebstahlshandlungen, beispielsweise bei Wohnungseinbruchdiebstählen abhanden", erklärte ein LKA-Sprecher auf Anfrage.
Insgesamt würde in Sachsen-Anhalt nach 680 Revolvern und Pistolen, sechs Maschinenpistolen, knapp 300 Gewehren und 150 Jagdgewehren gesucht.
Die Ermittlungen wegen entwendeter Waffen würden "sehr intensiv geführt", betonte der Sprecher.
Grundsätzlich würden Waffen und Waffenteile so lange zur Fahndung ausgeschrieben, bis sie wieder aufgefunden werden, hieß es.
Titelfoto: Silas Stein/dpa