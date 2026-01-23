Fahndung vom LKA: Wo sind die 1100 Schusswaffen hin?

Magdeburg - Das Landeskriminalamt fahndet in Sachsen-Anhalt derzeit nach rund 1100 Schusswaffen oder Teilen von Waffen.

Über 1000 Schusswaffen werden in Sachsen-Anhalt gesucht. (Symbolfoto) © Silas Stein/dpa

"In den meisten Fällen kommen Waffen und Waffenteile durch Diebstahlshandlungen, beispielsweise bei Wohnungseinbruchdiebstählen abhanden", erklärte ein LKA-Sprecher auf Anfrage.

Insgesamt würde in Sachsen-Anhalt nach 680 Revolvern und Pistolen, sechs Maschinenpistolen, knapp 300 Gewehren und 150 Jagdgewehren gesucht.

Die Ermittlungen wegen entwendeter Waffen würden "sehr intensiv geführt", betonte der Sprecher.